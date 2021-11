Se acusan tortilleros de Coatzacoalcos de competencia desleal

La falta de acuerdos entre comerciantes de tortillas en Coatzacoalcos ha provocado un desbalance en su costo, tan es así que en algunos sitios la venden en 17 y en otros en 20 pesos.Esta situación ha creado un clima tenso entre los compañeros pues algunos consideran que esto es competencia desleal.Gilberto Cisneros, quien lleva 2 décadas en el negocio, manifestó que el alza en los insumos como la harina y gas, así como los servicios como la luz eléctrica y el agua imposibilita a muchos en tener costos bajos.“Muchos con tal de querer quedarse con los expendios de otros bajan los precios y es donde uno no se quiere meter en problemas. Hay mucha deslealtad en el precio a los expendios y muchos se la dejan más barata al cliente y nos dicen que ya no nos van a consumir. Y uno no puede hacer nada. No le podemos decir que le podemos dar más barato porque la verdad no te resulta”, expuso.Para Gilberto Cisneros si el sector tortillero estuviera unido el producto tendría un precio más razonable para el consumidor, pero al no haber acuerdos se complica que todos den la tortilla al mismo precio.“El precio en la harina ha incrementado bastante, uno a veces no quisiera subirle de precio, pero si no pues no sería negocio, tan solo la harina, la luz, el agua. Esto hace que los precios se eleven. Uno no quisiera subirle, pero no se puede, la tonelada de harina está cara y aparte hay que pagar empleados, imagínese”, agregó.