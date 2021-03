Se agudiza la pobreza en Xalapa; la ciudad está abandonada: David Velasco Chedraui

En Xalapa, los índices de pobreza y desigualdad se han agudizado por la pandemia. Existen miles de personas que no tienen acceso a servicios públicos de salud, de agua potable y drenaje, por lo que urge un plan adecuado para atender a los grupos más vulnerables, así lo consideró el empresario David Velasco Chedraui.



“Los datos de pobreza en Xalapa no han cambiado e incluso se han ido agudizando por la presente crisis económica. Tenemos conocimiento de que 135 mil personas no están afiliados a un servicio público de salud. Eso nos habla de una gran cantidad de personas que no tienen acceso a este servicio básico, que viven en extrema pobreza”, indicó.



“También tenemos 2 mil 300 personas sin drenaje, 4 mil 500 sin agua. Estos también son números críticos, difíciles, donde las autoridades tendrán que ir buscando la manera de bajarlos”, aseveró.



Dijo que, a la par de estos datos preocupantes, con la llegada de la pandemia hemos visto cómo el acceso a las nuevas tecnologías resulta fundamental, sin embargo, en Xalapa casi 41 mil viviendas no disponen de algún aparato para oír la radio, 10 mil 784 no tienen televisión, 9 mil 508 carecen celular y 46 mil 728 no tienen acceso internet.



“En estos hogares, los niños y jóvenes en edad escolar solamente pudieron acceder con mucha dificultad a la educación durante el cierre de clases o se vieron totalmente excluidos de este derecho fundamental”, asentó.



El empresario capitalino insistió en la importancia de que las autoridades estructuren un plan de trabajo que detenga esta espiral de subdesarrollo y carencias para que Xalapa retome la ruta de bienestar que llevaba, ya que hoy definitivamente la ciudad se ha abandonado.