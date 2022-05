Se atiende caso Viridiana “y omito hacer más comentarios”: Gobernador

La investigación respecto a la desaparición de la joven Viridiana está a cargo de las autoridades y el Estado respalda las acciones, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien descartó hacer comentarios sobre el tema para evitar más situaciones.Y es que el mandatario lamentó que algunos medios, en específico dos, utilicen esta situación “quién sabe con qué fines”, “tergiversaron” parte de un audio de una entrevista que le hicieron.“Hicimos un comunicado nosotros y fue a partir de que tomaron una parte de un audio, entonces sacamos la aclaración, ya nadie casi se refirió al comunicado que hicimos pero está ahí, desde hace más de seis días se hizo el comunicado y lo mencioné en una conferencia”, apuntó.Es por lo anterior, reiteró, que no se harán declaraciones sobre el tema, para que la Fiscalía continúe su trabajo.Al ser cuestionado respecto a la postura de los padres de la mujer desaparecida, sobre que no reconocen que el cadáver hallado sea el de su hija, así como que piden otro estudio de ADN, García Jiménez dejó en claro que no hablará del tema.“Se está atendiendo a través de las instancias y omito hacer más comentarios porque no sé cuál es el interés de un par de medios por ahí de tergiversar, de hacer malas interpretaciones cuando lo que debe prevalecer es el respeto al dolor ajeno, la cautela al dolor que generan estos casos, por eso omito hacer comentarios, está el comunicado y que sean las instancias que están atendiendo desde el primer momento”, insistió.