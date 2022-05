Se busca solución “más amplia” a saturación en caseta de Fortín: Pérez Astorga

El senador Ernesto Pérez Astorga adelantó que están muy avanzadas las acciones para la eliminación de la caseta de peaje de Fortín.El morenista señaló en entrevista que por la autopista Veracruz-Puebla circulan alrededor de 30 mil vehículos diarios, ocasionando cuellos de botella de hasta 30 minutos, por lo que se trabaja sobre ese tema.“Decirle a la gente que el gobernador del Estado (Cuitláhuac García Jiménez) no quita el dedo del renglón, se está buscando hacer una solución más amplia. Es una noticia que yo espero que el Gobernador pronto nos la dé”, refirió.Cabe recordar que empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitaron hace algunas semanas la reubicación de la caseta de cobro, pues estiman pérdidas millonarias ante el tiempo que deben pasar para cruzar la vía.Los empresarios indicaron que de no eliminar o reubicar la caseta podrían ampliarse los carriles y construir una caseta automatizada exclusiva para personas que viven en la zona.Al respecto, el Senador insistió que espera que “pronto tenga el Gobernador una buena noticia” para combatir la saturación que día a día se presenta.“Estamos buscando la disminución, en donde se haga una configuración distinta y los transportes vayan por unos carriles donde ya no tengan que salir y atoren la circulación pero es todo un proyecto que está trabajando el Gobernador”, insistió.