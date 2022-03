Se complica a Córdoba y Fortín obtener agua potable

Aun no es temporada de sequía y municipios de la zona centro del Estado mantienen disputas para obtener agua potable.Se trata de Córdoba y Fortín que carecen de afluentes propios para dotar a los ciudadanos del vital líquido.En el caso de Córdoba se esperaba contar con apoyo de Amatlán de lo Reyes y Atoyac para traer agua para 14 comunidades de la zona serrana, no obstante, los alcaldes de los municipios donde nace el río Atoyac se negaron a dar el permiso a petición de los habitantes."El agua de Atoyac es para los atoyaquenses", dijo el presidente municipal Carlos Alberto Ventura de la Paz.Mientras que en Amatlán se conformó una organización civil llamada en "En Defensa del Río Atoyac" la cual no permitirá la extracción del vital líquido para otros municipios.Por su parte, Fortín mantiene acuerdos con pobladores de la comunidad de Tetla perteneciente a Chocamán, a cambio de obras les dan agua potable, cada administración hay acuerdos y si no cumplen simplemente les cierran a las válvulas de abastecimiento.Aunque el alcalde de Fortín, Gerardo Rosales Victoria anunció un plan para evitar la escasez de agua, no cuenta con un afluente propio para lograr dicho plan.El problema es añejo, por lo que expertos en el tema opinan que las autoridades municipales de Córdoba y Fortín deberán buscar solución a este conflicto.