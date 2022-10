Se complican labores al Banco de Alimentos de Córdoba

Debido a la inflación y la situación económica que prevalece en el país, el Banco de Alimentos de las Altas Montañas no alcanzó las metas planteadas pues querían crecer un 25 por ciento, es decir favorecer a unas 2 mil 200 familias con paquetes alimentarios.Se quedaron con mil 800 por lo que se conforman con seguir sosteniendo estas cifras.El presidente del patronato del Banco, Rodolfo Cordera Perdomo, expuso que son varios factores además de la inflación: el Ayuntamiento les retiró el apoyo económico que les daban en la pasada administración, los restaurantes y empresas alimentarias ya no les dan producto pues en la pandemia recibían más ayuda de la iniciativa privada debido a que no tenían ventas y eso favorecía al banco.A decir del entrevistado, los programas de gobierno que se dan en efectivo no han venido a solucionar la pobreza alimentaria, es decir sigue creciendo en vez de disminuir.Cordera Perdomo espera que concluir el año el Banco de Alimentos siga brindando apoyo a quienes menos tiene pese a la situación económica que enfrentan.