Se consuma en Poza Rica primera boda entre hombres

Dos hombres se casaron este jueves en la ciudad, por lo que se convirtieron aquí en la primera pareja de varones en contraer matrimonio legal ante el Registro Civil.Y aunque el enlace ocurrió en una oficina pública, la pareja pidió discreción y solicitó que no se difundiera en medios los nombres, apuntó al respecto la oficial encargada del Registro Civil, Rosalba Rivera Moncayo.Abundó que, debido a que el Código Civil de Veracruz no ha sido reformado y, por tanto, el Registro Civil no tiene facultades para este tipo de enlaces, la pareja recurrió a tribunales para demandar un amparo, el cual obtuvieron.Rivera Moncayo mencionó que, con anterioridad, en esta ciudad se han efectuado bodas entre mujeres, pero esta es la primera entre varones.Los contrayentes, E. H. H, y J. J. G. P., insistieron en que no se hicieran públicas sus identidades, tomando en cuenta que el matrimonio entre personas del mismo sexo, máxime entre varones, sigue siendo un tema tabú en la sociedad.