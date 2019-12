Se cumplen 17 años de incendio en Mercado Hidalgo; hubo muertos no contados, afirman

"No fue la cantidad de muertos que dijeron en su momento", afirmó la secretaria de Locatarios del Mercado “Hidalgo”, Xóchitl Saviñón, al referirse a la explosión que se registró en el 2002 y que oficialmente dejó a 29 personas fallecidas, en la ciudad de Veracruz.



En el marco de la misa para recodar a la víctimas, en la capilla del Mercado y oficiada por el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, la lideresa aseguró que las víctimas fueron más, pero sus cuerpos no fueron reclamados.



"Yo lo vi y ahora sí voy a hablar, ya pasaron los años, no fueron la cantidad de muertos que dijeron en su momento, a mí me consta, yo estuve viendo los cuerpos y vi el reporte que dio el municipio, fueron más, desafortunadamente había gente que era de fuera y que no vinieron a reclamar", dijo.



Señaló que a los mercados llegaban entonces comerciantes de otras partes del Estado y del país a vender diferentes productos, mismos que fueron víctimas y no los contabilizaron.



"Venía gente de fuera a trabajar, fue una tragedia terrible".



A la misa llegaron algunos familiares, pero no como los primeros años; aunque la convocatoria fue para todos, pocos locatarios acudieron a la capilla.



"Yo exhorté a que vinieran, pero cada vez son menos", dijo.



Cabe recordar que por la falta de convocatoria a la misa se había adelantado la fecha al pasado 29 de diciembre, sin embargo, debido a que el párroco que oficiaría la eucaristía no llegó, se realizó este martes.