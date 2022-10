Se debe controlar la población de palomas en Xalapa: INECOL

El Director General del INECOL, Héctor Contreras Hernández, coincidió con la postura del Ayuntamiento de Xalapa, quién en un comunicado publicado en sus redes sociales, y que posteriormente retiró, dio a conocer los problemas ambientales y de salud que genera la proliferación de palomas, en el que incluso invitó a la población a no alimentarlas.En ese sentido, el investigador expuso que se debe prestar atención al ordenamiento urbano para evitar problemas como los de esta especie de aves, que suele reproducirse en demasía."Evidentemente si nosotros no tenemos atención a un ordenamiento urbano, pues se generan estos problemas. Por ejemplo las palomas, aunque son muy carismáticas y muy apreciadas, por la sociedad generan muchos problemas porque crecen en demasía", manifestó.Comentó que este centro público de investigación se han llevado a cabo estudios sobre la fauna y flora que existen en las ciudades, a la que definió como un sistema cuyas condiciones naturales están siendo alteradas."-Las palomas- afectan al arquitectura, y otro tipo de problemas. Sí tienen que tomarse medidas para controlar este tipo de poblaciones. Evidentemente cuando tenemos una población que domina sobre otras especies las va desplazando y esto reduce la biodiversidad y es lo que estaría pasando en Xalapa, en buena medida sí", consideró Contreras Hernández.Expuso que se les podría controlar "no creciendo y ordenando más la ciudad, teniendo más áreas verdes, disminuyendo nuestras exigencias de consumo, es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ya que esto puede impactar en el medio ambiente".También atribuyó su concentración en el parque Juárez a la disminución "enorme" del arbolado de la Capital, pese a que es una de las ciudades más verdes del país."Es válido recomendar no alimentarlas. En general la fauna tiene recursos para alimentarse por sí misma. Si nosotros las alimentamos en exceso, igual que nosotros, suben de peso, tienen otro tipo de patologías", enfatizó.Héctor Contreras Hernández igualmente atribuyó a la invasión del espacio natural por parte de la población, que ahora se vean tlacuache en el centro de la ciudad y otras zonas urbanas de recién creación.