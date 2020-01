Se dejarán bases para la transformación, “aunque regresen los conservadores”: AMLO

Durante su gira por Veracruz, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó que le faltan más de 5 años para terminar su gobierno, asegurando que no habrá reelección.



“Porque nosotros somos maderistas y es sufragio efectivo, no reelección”, dijo al adelantar que en Huayacocotla se instalará un Banco del Bienestar y se implementará el programa Sembrando Vida.



El Ejecutivo federal asentó que no se necesita la reelección si se trabaja y se aplican 16 horas diarias en favor del pueblo, por lo que adelantó que se van a dejar sentadas las bases para que sea una realidad la transformación, “aunque regresen los conservadores”.



Y es que definió que si regresan los corruptos a gobernar, se dejará un trabajo realizado para que ya no puedan dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido.



Ante ello, expuso que se debe trabajar sin descanso y todos tienen que apoyar a la transformación para que camine el “elefante reumatico” que dejaron los gobiernos anteriores.

A decir de López Obrador, ya están encauzados con la fórmula aplicada para hacer un buen gobierno, misma que a decir del ejecutivo federal, funcionó él primer año.



“Y consiste en erradicar la corrupción ya que con ello rinde y alcanza el presupuesto, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos y sin endeudar al país”.



También se comprobó que se ahorra sin lujos en el Gobierno ni altos sueldos y derroches, agregó el Presidente de la República al recodar que en su administración está prohibido trasladarse en aviones y helicópteros privados.



“Se ahorra porque no hay Estado Mayor Presidencial con 8 mil elementos que cuidaban al Presidente; ellos pasaron a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, aquí ni hay guardaespaldas”, aseguró.



Por otra parte, López Obrador anunció que en Huayacocotla se aplicará el programa Sembrando Vida, el cual no es un programa de empleo temporal.



“Es permanente durante toda esta administración”, asentó al agregar que también se instalará un Banco del Bienestar.



“En Huayacocotla habrá Banco del Bienestar. Se construirán 2 mil 700 sucursales en el país y con la tarjeta pueden cobrar su pensión de todos los programas sociales”, finalizó el Presidente de la República.