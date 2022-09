Se desborda el río Papaloapan e inunda Alvarado

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Papaloapan y el deslave de tierra afectó a decenas de familias en las colonias La Trocha y Escolleras del municipio de Alvarado.El temporal lluvioso no ha cesado en estos días por lo que el agua que trae el río Papaloapan de la cuenca hasta Alvarado para desembocar en el Golfo de México, ocasionó que esta tarde casas y negocios del Primer Cuadro de la ciudad y localidades cercanas al afluente se vean seriamente afectadas.El agua superó los límites de la ciudad y se desbordó al grado de “desaparecer” el malecón del municipio; asimismo, sorprendió a los habitantes que se encontraban realizando compras o en sus viviendas, las cuales fueron alcanzadas por la crecida.Ciudadanos comentaron que en algunas zonas la inundación se debe a la falta de mantenimiento de los drenajes, los cuales se encontraban ya tapados, por lo que tuvieron que empezar a limpiar las calles y casas.Varios de los hogares resultaron afectados no sólo por la lluvia, sino también por tierra y arena que arrastró el agua de cerros cercanos. Por ello, vecinos se sumaron a las labores de limpieza para salvaguardar parte de las pertenencias.Asimismo, el Hospital Civil, escuelas y tiendas de conveniencia también sufrieron severas afectaciones.Hasta el momento la Alcaldesa, quien esta mañana realizó homenaje en conmemoración del inicio de la Independencia nacional, no se ha pronunciado al respecto.Mientras, los alvaradeños esperan que el Ejército implemente de manera inmediata el plan DN-III.