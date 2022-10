Se desploma producción de mandarina en zona norte por plagas, sequía y falta de fertilizantes

Este año la producción de mandarina se redujo de manera considerable en los municipios de la zona norte de Veracruz, con la única ventaja para los campesinos de que tendrá un buen precio en el mercado, señaló Sergio Ruiz Valencia, representante del sector agrícola.En entrevista, indicó que, en una buena cosecha en los municipios de Álamo, Tuxpan, Cazones de Herrera, Martínez de la Torre y Tihuatlán, por citar algunos, se colectan entre 15 y 20 toneladas por hectárea, pero en este ciclo 2022-2023 la producción caerá en 60%, estimó.Además de que la fruta es escasa, no obtuvo el crecimiento necesario debido al estiaje de este año, además de que las huertas con esta variedad igualmente se ven afectadas por la letal plaga del Huanglongbing (HLB), agregó.Asimismo, dijo que se debe tomar en cuenta que la mandarina es de producción alterna, esto es, en un año los árboles registran alta producción y al siguiente no dan ni el 20% en muchos casos.“Esto, sumado a la deficiencia de fertilizantes y el golpeteo del huracán Grace de hace un año, en esta zona de Tihuatlán en lo general hay poca producción. Hay zonas que baja hasta el 60%. Y hubo seca, todo esto sumado nos da un año bien difícil, aunque los precios estarán repuntando por la baja producción”, acotó.Ruiz Valencia calculó que en este municipio se destinan alrededor de 35 mil hectáreas a los cítricos en todas las variedades, de las cuales un 15% es para mandarinas, sobre todo en las rutas hacia Xocotla, Chichimantla y otras hacia los límites con el municipio de Tuxpan.Para comerciar la mayor parte de toda esta fruta, abundó, llegan compradores desde Guadalajara, Montemorelos, El Bajío y otras zonas del país, e incluso había un exportador que las llevaba a Guatemala y Belice, pero con la pandemia de Covid-19 “desapareció, no sabemos qué pasó, pero ya no regresó”, indicó.El ciclo de corte de mandarina arranca en noviembre y se extiende en ocasiones hasta febrero, pero este año la producción bajará hasta en un 60% a causa de las situaciones adversas descritas, reiteró la fuente.