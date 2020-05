Se desploman exportaciones 40.9% en abril, la caída más fuerte en 34 años

El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas alcanzó 23 mil 385 millones de dólares en abril de 2020, cifra 40.9% inferior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, la caída anual más fuerte desde 1986 cuando se desplomaron 42%, de acuerdo con cifras del INEGI.



La contracción anual en el cuarto mes del año fue resultado de las caídas de 39.4% en las exportaciones no petroleras y de -66.4% en las petroleras. En lo que se refiere a las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de -40.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -33.4%.



Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el cuarto mes de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron una reducción mensual de -37.67%, la cual fue resultado de retrocesos de -37.54% en las exportaciones no petroleras y de -41.18% en las petroleras.



Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en abril de este año fue de 26 mil 472 millones de dólares, monto que implicó una disminución anual de -30.5%; dicha cifra fue reflejo de descensos de -27.6% en las importaciones no petroleras y de -53% en las petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de -46.5% en las importaciones de bienes de consumo, de -28.1% en las de bienes de uso intermedio y de -26.7% en las de bienes de capital.



Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una caída mensual de -21.93%, la cual se derivó de descensos de -20.42% en las importaciones no petroleras y de -36.56% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de -33.34% en las importaciones de bienes de consumo, de -21.61% en las de bienes de uso intermedio y de -7.35% en las de bienes de capital.



La información oportuna de comercio exterior de abril de 2020 indica que se registró un déficit comercial de 3 mil 87 millones de dólares, el déficit más fuerte desde enero de 2019. En los primeros cuatro meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 635 millones de dólares.