Se determinaron agravios contra exfiscal duartista, no que sea inocente: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no tiene competencia para definir si una persona que está siendo sujeta a un proceso penal es responsable o no del delito que se le está imputando, reiteró la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez.



Lo anterior, tras darse a conocer la emisión de la recomendación 68/2019 en la que se acreditaron hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos en agravio del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel “N”, específicamente a la protección judicial y a la libertad personal.



El exfuncionario duartista, cabe señalar, actualmente enfrenta un proceso penal al ser acusado de participar en desapariciones forzadas.



En entrevista, Matzumoto Benítez dijo que la Comisión no puede pronunciarse al respecto dado que no es competente; más bien lo único que puede hacer es analizar si efectivamente las autoridades violaron o no derechos humanos, lo que ocurrió en este caso.



Recordó que la determinación de que si una persona es responsable de la comisión de un ilícito es exclusiva de un Juez y nadie más.



La ombudsperson veracruzana detalló que el pasado 21 de noviembre, notificó a la Fiscalía de la recomendación ya señalada, en la que se estableció que al momento de ejecutar la orden de aprehensión en contra el exfuncionario por parte de la Policía Ministerial, la FGE incumplió con una suspensión provisional de su detención, dictada a su favor por el Poder Judicial de la Federación.



Una vez solicitados los informes a la Fiscalía y llegado el material probatorio, se logró determinar que, efectivamente, dicha suspensión provisional había sido otorgado al promovente de la queja y había sido irrespetada por la Policía Ministerial, vulnerando con ello su derecho a la protección judicial que había sido otorgada por un juez federal y a su libertad personal.



Lo anterior, porque esa suspensión impedía privarlo de su libertad, entonces reiteró que lo único que establece esta recomendación es que se vulneraron esos derechos humanos.



“No se determina si el señor Luis Ángel es responsable de los delitos que le imputa la Fiscalía, como señalé anteriormente, eso es facultad de una juez”.



Matzumoto Benítez aprovechó para señalar que la CEDH es un órgano que tiene encomendado por la Constitución y por la ley, determinar si acciones u omisiones de autoridades violan o no derechos humanos y eso se hace a través del procedimiento de queja, que se acreditarse los hechos culminan en una recomendación.



“Y eso lo seguiremos haciendo respecto de cualquier persona, porque la CEDH no puede dejar de conocer de los hechos y determinar si hay violación porque previamente haya un juicio social en torno de un individuo. Nuestra obligación constitucional la vamos a cumplir trátese de quien se trate”, advirtió finalmente.



Cabe recordar que Luis Ángel "N" fue señalado de ordenar a personal bajo su mando ocultar el hallazgo de 13 cadáveres localizados en La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, en enero de 2016.