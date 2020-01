Se devolvió dinero a Federación pero no hubo subejercicio, reitera Tesorera de Xalapa

Al presentarse los estados financieros del municipio con corte al 31 de diciembre de 2019, regidores del Ayuntamiento de Xalapa cuestionaron a la titular de la Tesorería, Dolores Valenzuela Ponce, respecto a un posible caso de subejercicio.



Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el edil Osbaldo Martínez Gámez aseveró que sí hubo un subejercicio, por lo que solicitó la cifra exacta a la encargada de despacho de la Tesorería Municipal.



"Los rendimientos que se obtienen también tienen que regresarse a la Federación. Al pan, pan y al vino, vino, Tesorera: sí hay subejercicio, los reintegros también se tienen que regresar, es un subejercicio", dijo.



Valenzuela Ponce respondió que sí habrá un reintegro de 4 millones 62 mil 229 pesos, pero éste no corresponde al recurso aprobado por la Federación, sino a inversiones de una cuenta productiva.



"El recurso que se va a reintegrar es de 4 millones 62 mil 229 pesos, que corresponde al 1 por ciento total de la inversión. Sí es importante mencionar que este recurso que se va a reintegrar, no corresponde al recurso aprobado por la Federación. En el trabajo del recurso, se hacen inversiones en el transcurso del año y esas inversiones, si es posible, se vuelven a fijar en obra, ese recurso lo podemos tener en una cuenta productiva que puede generar un monto mínimo", dijo.



La Tesorera explicó que para obra pública y los diversos programas municipales, el dinero de la Federación fue aplicado en su totalidad y el reintegro es una mínima parte de los rendimientos financieros que generaron los fondos federales en las cuentas bancarias.



Ante dicha situación, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero señaló que por el monto de dinero que se maneja, los recursos no cuadran y cuando lo hace al “100 por ciento”, es porque hubo corrupción.



"Si se hiciera una sociología de cómo se llevan a cabo los presupuestos en todos los Ayuntamientos, veríamos que hay mucha simulación, todos cuadran perfectamente. Yo les preguntaría cómo logran cuadrar cuando es un tema sumamente complejo consideramos el volumen del dinero que se está manejando y debo decir que buena parte de los Ayuntamientos que tienen un 100 por ciento de que todo cuadra, es por la simulación y la corrupción".



El primer Edil manifestó que los resultados del dinero ejercido son frutos de un Gobierno transparente, honesto y cuidadoso, por lo que invitó a la ciudadanía y a los académicos a realizar un estudio sociológico a todos los municipios, con el fin de que den a conocer todos los lineamientos que utilizan para "cuadrar" las cifras de los recursos.