Se dispara cobro en recibos de luz al doble, se quejan usuarios en Veracruz Puerto

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan reclamando por los cobros excesivos de energía en los últimos meses de la cuarentena por el COVID-19, además de que hay advertencia de corte del servicio si no se cumple con el pago.



En el fraccionamiento Jardines de Casa Blanca del puerto de Veracruz, los vecinos señalan que prácticamente se duplicó el cobro, aun cuando están racionando el consumo de luz para evitar precisamente que se les dispare el recibo.



"Hace dos meses me llegó de 1,911 pesos y ahorita me llegó de 3 mil 700 pesos, me llegó al doble, ellos están diciendo que porque está uno en casa pero yo todo el tiempo estoy en casa, para mi es lo mismo, sigo igual, soportando el calor", dijo la señora Delia Jácome Sánchez.



Esta zona habitacional colinda con 2 colonias irregulares, la Reserva Tarimoya 1 y 2, en donde no hay regularización del servicio, incluso, la misma CFE ha señalado que hay robo de energía.



Los usuarios reclaman que no hay un cobro parejo e incluso las personas que se cuelgan tienen un mejor servicio.



"Yo nunca he ido a reclamar, siempre ha llegado la luz con ganas. Tenemos la televisión, ventiladores y por qué Comisión se pone así con uno que siempre estamos pagando y por qué no van a ver a los que están colgados, tenemos dos colonias y las dos están cargadísimos, a nosotros se nos va la luz y ellos no, qué es esto".



Aun cuando se había señalado que no se cortaría el servicio durante la contingencia sanitaria, en el recibo se marca la fecha de corte en caso de no pagar.