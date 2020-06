Se disparan tomas clandestinas en Veracruz, aseguran menos “huachicol”

Veracruz ocupa el tercer lugar en incidencia de tomas clandestinas del país, sin embargo, la cantidad de litros de hidrocarburo aseguradas a “huachicoleros” ha ido a la baja de 2019 a 2020, según datos presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).En la conferencia “mañanera” presidencial de este lunes, desde Xalapa, el secretario Luis Cresencio Sandoval detalló los aseguramientos ocurridos de 2018 a 2020, es decir, durante la actual administración estatal, así como la situación del robo de hidrocarburo en el Estado.Destacó que la entidad ocupa el tercer lugar en incidencia de tomas clandestinas, al sumar mil 205 en total y que desde diciembre de 2018 se han asegurado 957 mil litros de combustible, además de 18 predios y 80 personas detenidas relacionadas a este delito.Los ductos más afectados o con más tomas son: el Minatitlán-México; el de Veracruz- Córdoba y los de Tuxpan a Tula, a Azcapotzalco y a Poza Rica.En cuanto a los municipios con más tomas clandestinas están Acayucan, con 220; Juan Rodríguez Clara, con 178; Tierra Blanca, con 150; Tihuatlán, con 105; Omealca, con 97; Hueyapan de Ocampo, con 60; Soconusco, con 50; Tres Valles, con 38; Ixtaczoquitlán, con 35 y Chacaltianguis, con 37.Sobre las tomas clandestinas, especificó que en diciembre de 2018 fueron aseguradas 39; en 2019 un total de 223 y en 2020 van 943, para un total de mil 205 a la fecha. En cuanto a contenedores, en 2018 fueron asegurados 99; en 2019 fueron 561 y en 2020 van 18, para un total de 67.Respecto a los litros de hidrocarburo, en 2018 fueron 52 mil 631 litros; en 2019 un total de 888 mil litros y en 2020 van apenas 16 mil 365 litros, para un total de 957 mil litros asegurados.En cuanto al aseguramientos de inmuebles en 2018 no hubo; en 2019 fue uno y en 2020 van 2.De vehículos terrestres, fueron 31 en 2018, en 2019 se contabilizaron 266 y en 2020 van 63, para un total de 360; en cuanto a vehículos cisterna, no hubo aseguramientos en 2018 y 2019 pero en 2020 van 13.Respecto a los kilogramos de cocaína, en diciembre de 2018 no se registraron; en 2019 fueron 129 y en 2020 van 29, con un total de 158 kilogramos. Respecto a la heroína, en 2018 tampoco hubo aseguramientos, en 2019 fueron 0.671 kilogramos y en 2020 no se registró ninguno.En lo que se refiere a la mariguana, en diciembre de 2018 fueron asegurados 31 kilogramos; en 2019 fueron 81 y en 2020 van 78, para un total de 191 kilogramos.Sobre armas cortas, en diciembre de 2018 fueron aseguradas 2; en 2019 se aseguraron 32 y en 2020 van 290. Respecto a las armas largas, en 2018 fueron 51; en 2019 un total de 119 y en 2020 van 120, para un total de 290Sobre cartuchos, dijo que en diciembre de 2018 fueron asegurados 32; en 2019 van 6 mil 821 y en lo que va de 2020 suman 818, para un total de 7 mil 671. Respecto a los cargadores, en 2018 fueron 2; en 2019 fueron 228 y en 2020 van 30, para un total de 260.En cuanto a las granadas, en diciembre de 2018 no hubo aseguramientos; en 2019 fueron 3 y en lo que va de 2020 una, para un total de 4.De dólares estadounidenses, añadió que no hubo aseguramientos en diciembre de 2018 y 2020; en 2019 fue un total de 608 mil 600 dólares fueron asegurados. Respecto a la moneda nacional, en 2018 no hubo; en 2019 fueron 269 mil 761 y en 2020 va un total de 3 millones 368 mil 441 pesos; para un total de 3 millones 638 mil 202 pesos.Respecto a los detenidos, en diciembre de 2018 hubo 75; en 2019 fueron mil 141 y en 2020 van 471, para un total de mil 687 personas detenidas en los operativos. Además, para fosas clandestinas suman 4 en 2020.“Sólo ha habido un alertamiento aéreo de un vuelo ilícito en donde se aseguró una aeronave en Tierra Blanca”, dijo Luis Cresencio Sandoval, en su intervención de la conferencia matutina.