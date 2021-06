Se dispararon detenciones por ultrajes a la autoridad, critican abogados de Córdoba

Integrantes del Colegio de Abogados “30 Caballeros de Córdoba y Orizaba” piden analizar la Ley de Seguridad Publica para revertir el delito de ultrajes a la autoridad y que sólo sea una agravante.



La presidenta del organismo, Irma Andet Cancino, explicó que desde que entró en vigor se dispararon las detenciones por este delito hasta un 90 por ciento.



"Las consignaciones por el delito de ultrajes a la autoridad se están haciendo de manera directa, lo lamentable es que da pie a una autoridad que abuse de los ciudadanos, directamente la policía.



"Si nosotros que somos abogados batallamos muchas veces con la policía imagínate ahora al ciudadano, ojalá el gobernador Cuitláhuac García nos atienda y nos escuche", dijo.



Afirmo que desde que se realizaron modificaciones a la ley y se tipificó como delito ultrajes a la autoridad, ya no hay otro tipo de transgresión, sólo ese, e inmediatamente es prisión preventiva y no hay medio alterno, únicamente se beneficia a la autoridad.



Agregó la abogada que hay propuestas para echar ese delito abajo pues no está bien aplicada la ley reiterando que únicamente se benefician las autoridades.