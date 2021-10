Se dispararon robos en carreteras, reconoce Gobernador; habrá blindaje

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que han aumentado los robos en carreteras pero ya se trabaja coordinadamente con los gobiernos de Oaxaca y Puebla para actuar.Además, el Mandatario aseguró que su Gobierno no sólo atrapa a los “charales” sino también a “peces gordos”."El día de ayer (durante la visita del Presidente) se vio el avance que hemos tenido en Veracruz; van a la baja los delitos más sensibles para la población como: el homicidio doloso, totalmente a la baja el secuestro y extorsión".“En el que sí y tengo que hablar con la verdad, se nos disparó un poco el robo al transporte. Por fortuna tenemos una relación excelente con el gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) y Oaxaca (Alejandro Murat). Tenemos dos rutas importantes en el transporte comercial, una es hacia México a través de Puebla-Veracruz, Puerto-Orizaba y el otro que viene del sur y desde la línea que entran a Veracruz por Oaxaca y llegan a Tinajitas".García Jiménez aseguró que todas estas vías las van a reforzar, aclarando que seguirán detrás de los responsables de este delito, desde la competencia que le toca al Estado.“En nuestra competencia estamos trabajando. Tenemos identificadas otras bandas y vamos a seguir con ese esfuerzo, por ejemplo en el tramo de Maltrata. Vamos a estar sobre eso, tenemos tres bandas identificadas y vamos sobre los responsables”, dijo.Agregó que por ello irán por los jefes criminales en la zona.“Nosotros no solamente vamos contra los charales de estas bandas delictivas, sino también contra los peces gordos, hace algunos días detuvimos a algunos y vamos a darle seguimiento pero recuerden que hay un proceso judicial, hay una presunción de inocencia que tenemos que respetar pero que quede claro: no va a haber impunidad entre estas bandas que andan asaltando los transportes”.