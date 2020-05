Se “domó la pandemia”, dice AMLO pese a récord de muertes y contagios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que ya se domó la pandemia del COVID-19 y que se alejó el riesgo de una saturación de hospitales, lo cual hubiera significado, aseguró, más pérdida de vidas humanas y “mucho dramatismo, eso afortunadamente ya se superó”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal adelantó que mañana viernes, el Gabinete de Salud dará a conocer un informe sobre la nueva etapa de la pandemia ante el fin de la Jornada de Sana Distancia y pidió al personal de la salud y a la población sacar fortaleza “del interior y del alma” para salir adelante.



“Ya falta poco, según los médicos, los especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más perdidas de vida humanas y mucho dramatismo, eso afortunadamente ya se superó”.



“Desde luego tenemos que continuar con las medias de sana distancia y vamos a la nueva normalidad que implica comportamientos distintos, en nuestra convivencia, tanto en lo familiar como en lo público”.



En Palacio Nacional, el mandatario agradeció el trabajo que ha hecho el personal de salud que atiende a pacientes de coronavirus, por su entrega y humanismo y por poner en riesgo sus vidas.



“Lo que si aprovecho es para reiterar mi sincero agradamiento a los trabajadores de la salud, a todos los que están trabajando en hospitales, por su entrega, humanismo, por poner en riesgo sus propias vidas para salvar vidas ajenas, es un acto de heroísmo y como hemos hablado a estas alturas ya hay fatiga es una situación difícil pero ánimo, ánimo, vamos a salir adelante. Ánimo a todos los trabajadores de la salud y al pueblo de México”.



“Tenemos que sacar fortaleza del interior de nuestro interior, de nuestra alma, para salir adelante, como hemos salido siempre ante cualquier adversidad”.



El presidente López Obrador se comprometió revisar el caso de una familia que recibió los restos de una persona que no les corresponden. Dijo que probablemente ese caso ya lo están llevando autoridades de la Ciudad de México.





“No tengo información sobre lo que me estás dando a conocer y vamos a ayudar a los familiares. Tenemos que ayudarlos, el gobierno es de ellos, es un gobierno del pueblo, en todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer”.



Señaló que para esos temas, una coordinación que se entregó desde hace dos meses que dirige Francisco Garduño y nos informa constantemente y en la ciudad de México.



“Hay una coordinación para atender a los familiares de las víctimas ayudarles en los trámites y que no se presenten irregularidad y ni violaciones a los derechos humanos”.