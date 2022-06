Se duplican quejas por falta de transparencia en municipios: IVAI

En lo que va del 2022 se han duplicado las quejas ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) por la falta de transparencia de entes obligados y son los Ayuntamientos los que más inconformidades acumulan, informó la comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.Explicó que desde municipios grandes como Veracruz y Boca del Río hasta los pequeños son objeto de quejas, por lo que Ayuntamientos acumulan el 90 por ciento de las solicitudes.“Tenemos cerca de 40 Ayuntamientos que tienen más quejas pero no recuerdo cuáles son, Veracruz también tiene quejas, Boca del Río también, todos chicos y grandes tenemos quejas pero también les recuerdo que no en todas tiene razón el ciudadano pero se ingresa como quejas que tenemos que dirimir y resolver”, dijo.Rodríguez Lagunes precisó que en el 2021 recibieron mil 600 recursos de revisión y este año hasta abril se tenían contabilizados 2 mil 600.Por no proporcionar la información por parte de la ciudadanía ya se iniciaron investigaciones, así como denuncias por no cumplir en la publicación de información, la cual debe hacerse en portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia.“Hemos hechos llamados a los alcaldes para que den las condiciones mínimas necesarias porque casi el 40 por ciento de los Ayuntamientos no les están dando herramientas como scanner y computadora que es lo mínimo que requiere el área para cumplir y que también les den salario digno porque hemos vistos que han estado renunciando porque les están asignando muy bajo salario”.Además de los municipios, otras dependencias están obligadas a publicar su información y actualizarla cada tres meses.