Se eleva índice de desapariciones en región Córdoba

En las últimas semanas se ha incrementado el número de personas desaparecidas en la región de Córdoba.El 29 de julio, Juan Pablo García Cogco, de 17 años de edad, desapareció en Tomatlán y fue buscado a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, para días después fue localizado. Familiares ya no dieron mayores informes.A inicios de agosto, Christian Alarcón Bravo, de 27 años de edad, desapareció en el tramo Cuitláhuac-Paso Carretas y hasta la fecha nada se sabe de su paradero.La desaparición fue boletinada por sus familiares, quienes pidieron el apoyo a las redes sociales, pero hasta el momento no hay informes de esta persona.La menor de edad, Miriam Olguín Delgado, de 16 años, que había desparecido en Chocaman el pasado 9 de agosto, fue localizada en Orizaba y dijo que huyó de su hogar tras enfrentar problemas con sus padres.El día 11 de agosto, Roberto Blanco Martínez salió del rancho La Colmena, municipio de Paso del Macho, y hasta la fecha no saben de su paradero. Informes de familiares indican que padece de sus facultades mentales. Al momento de su desaparición vestía playera de color verde y pantalón de mezclilla y, como seña particular, tiene un golpe en la barbilla.Por su parte, Issac Pedraza Rodríguez, de 52 años de edad, es buscado a través de la Comisión Estatal de búsqueda de personas desaparecidas, luego que esta persona desapareció el 10 de agosto en la localidad de Providencia, municipio de Cuichapa.Roberto Martínez Barojas, con domicilio en la Unidad Habitacional de Peñuela, municipio de Amatlán, desapareció este domingo 14 de agosto alrededor de las 15:30 y hasta el momento nadie sabe de su paradero.Piden familiares a las autoridades ayuda para localizar a esta joven y a la ciudadanía en general, que, en caso de saber de él, llamen al 911.Florencio Sarmiento, de 50 años de edad, salió, ayer domingo 14 de agosto, de la comunidad de Morelos municipio de Tezonapa, hacia la ciudad de Cuitláhuac a visitar unos familiares y ya no llegó a esta ciudad, ´por lo que familiares piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.