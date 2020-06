Se encarece la luz para locatarios del mercado “Rebolledo”, en Coatepec

Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec, denunciaron que en estos últimos dos meses, su recibo de luz incrementó en más del 50 por ciento, por lo que las bajas ventas debido a la pandemia y el aumento del costo de servicios han orillado a algunos a cerrar sus puertas.



Entrevistados, algunos vendedores refirieron que antes de la contingencia sanitaria pagaban 800 pesos de energía eléctrica, mientras en este último pago fue de 2 mil pesos, situación que los tiene preocupados.



Y es que estos locatarios corresponden a los comercios esenciales, tales como verdulerías, fruterías y de comida, por lo que dijeron estar molestos, pues en lugar de recibir apoyo por parte de la Federación y del Estado, están siendo obligados a cerrar.



“No hay ventas, nada, los recibos altísimos, ¿dónde está el apoyo? Yo ya cerré mi negocio. No sé qué vamos a hacer, nos cerraron varios días y perdimos muchas ventas, hay momentos que uno ya se enferma de la presión de no vender y tener que pagar la luz”, comentó una vendedora.



Asimismo, aseguraron que desconocen el motivo de este incremento, toda vez que usan focos ahorradores, además de que se trata de locales pequeños y en algunos casos abren pocas horas.



“Yo tengo dos focos y ahorradores, nosotros no nos explicamos, esto nos está llevando a la quiebra a todos, todos estamos igual, ya no sabemos qué vamos a hacer. Ya hay varios locales cerrados, incluidos de frutas, verduras, comida, yo estoy aguantando el barco hasta donde se pueda”, concluyeron.