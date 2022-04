Se encarece transporte público en Orizaba; tarifa pasa de 10 a 13 pesos

Camiones de transporte público en la zona centro aumentaron su tarifa a partir de este jueves 21. Son aquellos que prestan el servicio para enlazar a los municipios del corredor Ixtaczoquitlán a Ciudad Mendoza.El cambio se dio en que la tarifa de 10 pesos ahora es de 13 pesos, esto luego de que fuera autorizado por las autoridades federales. El incremento en el costo del pasaje solamente se observa en aquellos camiones cuyas placas son federales.Algunos de los usuarios dijeron que ya esperaban un aumento en el costo del pasaje y aunque no están de acuerdo, apuntaron era obvio que esto sucedería, pues han observado un incremento importante en el precio de los diferentes productos principalmente de la canasta básica.Aunque destacaron que algunos camiones no están en el mejor de los estados y los choferes no siempre dan un buen servicio, requieren de utilizar el transporte público.Indicaron que el tema económico es cada vez más complicado los salarios siguen siendo los mismos pero los servicios como el del transporte público también está sufriendo modificaciones en su costo.Entrevistados algunos de los usuarios como el señor Justino Pérez y Andrea López, se percataron de que había un aumento en la tarifa, incluso cuando llegaron a su destino y revisaron su cambio; ahí comprobaron que ahora deben pagar 13 pesos.