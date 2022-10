Se encarecen las flores y el precio “no bajará hasta marzo"

Comerciantes de flores esperan que un repunte en sus ventas por el Día de Muertos luego de que 2021 fuera de los peores años porque si bien hubo apertura parcial de los panteones, no hubo mercancía.Explicaron que los productores dejaron de sembrar debido a la crisis económica y la pandemia, lo cual impactó en la distribución de flores.“Mercancía no hubo porque los floricultores dejaron de sembrar su mercancía, ¿cuánto le podíamos ganar a un manojito si no había nada de ganancias? No hubo nada”, dijo Rafael, vendedor de flores.En cuanto a los precios, confirmaron que sí aumentarán.“Sí, incrementa un 30 por ciento, a partir del 28 día de San Judas se comienza a incrementar la flor, empieza a incrementar y no baja hasta marzo", señaló Bruno.Comentaron que ya se ha visto mayor afluencia de personas a los panteones, también hay más oferta de producto.Esperan que sean fechas de recuperación para los comerciantes, no obstante, mantienen sus reservas debido a la difícil situación económica, porque sus ventas cada vez son menos.“Esperemos que venga la gente para que también nos recuperemos un poco de lo que se ha perdido. Ahorita uno que otro empieza a llegar los clientes”, dijo Olga.Además del cempasúchil, moco de pavo, las rosas, gladiolas, pompones y nubes son las más solicitadas.