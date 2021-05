Se enfocan candidatos a la Alcaldía de Boca del Río en la reactivación del turismo

Con la presencia de 9 de los 11 candidatos a la alcaldía de Boca del Río, se llevó a cabo el debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), la aspirante de MORENA, Dulce María de la Reguera y el candidato del PAN, Juan Manuel de Unanue, no se presentaron a este ejercicio democrático.



Quienes sí llegaron a debatir fueron: Rosario Vázquez Rodríguez, del Partido del Trabajo; Magali Hernández Rodríguez, Partido Verde Ecologista de México; Katia Guadalupe Ortiz, del PRI; Antonio Morales, de Fuerza por México; María Isabel Morales Velázquez, de ¡Podemos!; Rosa Castelán Fernández, representante de Unidad Ciudadana; Mar Villanueva Mondragón, del PRD; y María Guadalupe Albuerne Rodríguez, del Partido Cardenista.



También Ángel Rafael Deschamps, de Movimiento Ciudadano y Noé Martínez Rojas, de Redes Sociales Progresistas.



Entre los temas que se abordaron con 2 segmentos de replicas y contrarréplicas, destacaron el desarrollo social y sustentable, servicios públicos y economía y empleo.



En el tópico de generación de empleo, Katia Guadalupe Ortiz candidata del PRI, afirmó que el turismo es la opción más viable para reactivación post pandemia.



“Nosotros estamos en un lugar privilegiado en donde recibimos vuelos nacionales e internacionales. Tenemos carretera, tenemos playa, río, gastronomía, cultura colonial y hay que saber aprovecharlo, tenemos un producto y hay que saber explotarlo. Por eso vamos a dar las facilidades para que vengan aquí. Tenemos un World Trade Center, hay que traer eventos culturales, deportivos, congresos, esto va a generar empleo”.



En su intervención María Guadalupe Albuerne Rodríguez, del Partido Partidista agregó se deben explotar las actividades turísticas.



“Realizaré las gestiones para traer turismo que llega a México buscando playas para estar por periodos de más de 4 semanas e incentivaré el turismo de nómadas digitales para traer negocios a Boca del Río a través del consumo de hospedaje, alimentación y oficina, también trabajaré en los espacios de la industria farmacéutica que cada año realizan 2 eventos masivos al año”.



En este mismo tema, la aspirante del PRD, Mar Villanueva Mondragón, aseguró que se deben reducir los impuestos e incentivar la industria turística con la renovación de las palapas en zona de playas.



“El gobierno municipal debe ser una aliado en la inversión, del emprendimiento y del desarrollo económico. No debemos de ponerle trabas a quien busca crecer. Queremos ver el crecimiento de los emprendedores boqueños con programas de capacitación en temas financieros, legales y mercadotecnia. Necesitamos no sólo turismo en las playas, queremos turismo, cultural, deportivo, turismo educativo, realizaremos la remodelación de las palapas ya instaladas en la zona con la finalidad de ofrecer una mejor calidad en el servicio y ofrecer un servicio renovado”.



Por su parte, la representante del Partido ¡Podemos!, María Isabel Velázquez, propuso crear un organismo municipal autónomo que fomente la economía y el empleo. Asimismo, acusó al ausente Juan Manuel Unanue de estar involucrado en el endeudamiento del municipio junto con el exalcalde Miguel Ángel Yunes Márquez, en la construcción del Foro Boca.



“Contrataron un crédito de 100 millones de pesos para la construcción del Foro Boca comprometiendo por 10 años las finanzas del ayuntamiento. Este crédito se paga con la participación federal del Fondo de Obras Públicas Productivas. Yo le pregunto a Juan Manuel, ¿qué de productivo tiene el Foro Boca para los habitantes del municipio? Por 8 años los que dicen que saben gobernar sólo han dilapidado los recursos de los boqueños”.



Antonio Morales Munguía de Fuerza por México, propuso impulsar el turismo deportivo para estar a la par del resto del país en este segmento turístico y también rescatar las tradicionales Fiestas de Santa Ana, el Buque Guanajuato y el Festival de la Salsa.



“Soy triatleta y sé cómo hacerlo, devolveremos a los organizadores originales de las fiestas de Santa Ana a los restauranteros, también el récord Guinnes. Haremos el festival de la Salsa en el 2022 ya en mi gobierno y además crearemos las jornadas laborales temporales que son las que darán limpieza a todo el municipio, poda de árboles para que toda la gente que no tenga trabajo, tenga trabajo en el municipio”.



La candidata de Rosa Castelán Fernández del partido Unidad Ciudadana, afirmó que su propuesta tiene contemplada una agenda ambiental, principalmente que garantice un suministro de agua potable de calidad, esto a su vez, ayudará al turismo.



“Al dar un agua limpia y saludable, recolección de basura del Malecón o del bulevar, poner paisajismo verde. Que vean a un Boca del Río limpio y sano. Con iniciativas reales y ciudadanos, pero además haremos el rescate de la microempresas afectadas por la pandemia”.



En su turno, Magali Hernández Rodríguez del Partido Verde Ecologista de México, apostó por la reactivación económica a través de incentivos fiscales y apoyo a los emprendedores para recuperar los empleos y empresas que se perdieron por la crisis sanitaria.



“Simplificaremos y agilizaremos los trámites administrativos y también brindaremos estímulos fiscales, apoyaremos a los pequeños comercios para que en los primeros 6 meses de funcionamiento no tengan que gastar en el pago de permisos y licencias, reforzaremos la promoción turísticas”.



En su parte el Ángel Rafael Deschamps, de Movimiento Ciudadano propuso la creación de un club de playa como una forma de incentivar el turismo



“Tenemos gente muy capacitada en Boca del Río, tenemos lugares exitosos, restaurantes exitosos. Por lo tanto tendríamos que conjuntar a esa gente para que nos den la capacitación que necesitamos para hacer un club de playa del nivel que queremos, con la gente contamos, nos falta la infraestructura”.



Noé Martínez Rojas, de Redes Sociales Progresistas, expuso la intención de crear un estímulo para apoyo a la economía e incentivar el empleo.



“Los recursos se van a gestionar a través del recurso federal y estatal. Mi administración contempla la incursión de ingenieros, técnicos, conocidos como proyectistas que sean capaces de asesorar en los proyectos de impulso económico ante las dependencias del Gobierno Estatal y Federal”.



Finalmente, la aspirante del Partido Del Trabajo, Rosario Vázquez Rodríguez, agregó que los incentivos fiscales que se proponen dar a las empresas afectadas por la crisis económica se obtendrán de la regularización del comercio.



“Vamos a tener con comercio concentrados los locales, vamos a estar generando al ayuntamientos los permisos", dijo.