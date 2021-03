Se enfrentan en redes alcalde de Veracruz y diputados federales de MORENA

Tras los señalamientos realizados por el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, donde aseguraba por Facebook y Twitter que los diputados federales Ricardo Exsome Zapata y Julio Carranza habían cerrado parte del boulevard de Veracruz por un evento de transportistas, ambos desmintieron tal acusación en sus respectivas redes.



En un video publicado en su red social, el legislador Carranza Áreas tachó al munícipe de mentiroso, pues aseguró iban en calidad de invitados para el cierre de la Asamblea de Transportistas Multimodal y colaborar con una campaña para exhortar a la gente a cuidar las medidas sanitarias.



Mientras que el legislador Exsome Zapata lo tachó de mal informado y mentiroso, reforzando la versión que ellos iban en calidad de invitados por parte del Lic. Carlos Sosa Madrazo, para clausurar la 26a Asamblea de Transporte Multimodal.



Ambos aseguraron que el cierre de la vialidad y el caos ocasionado fue provocado por los agentes de tránsito municipal, ya que ellos fueron quienes habrían cerrado la vialidad a través de las órdenes del Alcalde.



Fue Carranza Areas, quien a través de su video exhortó a Yunes Márquez a dedicarse a lo que realmente le corresponde, mientras señala una calle en mal estado ubicado en la zona norte del puerto.



“Aunque no es mi estilo realmente no se puede uno quedar callado y tienes razón estúpido es quien dice estupideces y mentiroso es el que dice mentiras y a ti te aplicaron las dos”, exclamó el Legislador Julio Carranza en su video.



En el mismo video, exigió a Fernando Yunes revisar un presunto contrato de 3 mil millones de pesos para luminarias, las cuales acusó no se han aplicado.



“Ponte realmente a aplicarte en lo que te tienes que aplicar, no te correspondas a ver lo que no te corresponde”. Finalizó.