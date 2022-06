Se enojó sacerdote de Veracruz y amenazó con “maldecir” a feligreses

“Cuidado: así como yo les puedo bendecir, también les puedo maldecir” se le escucha decir al vicario de la Parroquia de “Nuestra Señora de la Candelaria” en Cosautlán de Carvajal, José Luis Martínez.El presbítero ofició el sábado pasado una eucaristía por matrimonios colectivos en la parroquia de Limones, en Cosautlán, como parte de las fiestas patronales a San Antonio de Padua.De acuerdo con creyentes y asistentes a la misa, una de las participantes cantó antes de la indicación del sacerdote y en un arrebato, este último tiró con enojo su estola al altar.El presbítero justificó su arrebato al ser interrumpido cuando él dirigía la homilía, siendo esta una de sus tareas sacerdotales y en respuesta uno de los asistentes comenzó a grabar video para cuestionar al clérigo su actuar.“Si no le gusta ser padre, pues es fácil, no lo haga”, le inquiere.“Se me estaba adelantado y yo estoy dirigiendo la misa”, explicó el vicario.Al principio de la grabación, el sacerdote José Luis Martínez lanza la siguiente advertencia a los creyentes: “así como yo les puedo bendecir, también les puedo maldecir”.