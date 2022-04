Se esfuma el sueño del Tren Ligero para Xalapa; “sería muy complicado”: Gobernador

La construcción del Tren Ligero para Xalapa se complicó. No se ha determinado y estaría descartado ya que no daría tiempo de concluirlo en la actual administración federal, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Lo platiqué con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y no se ha resuelto el tema; pero lo vemos muy complicado por el tiempo. El Presidente puso como meta concluir en diciembre de 2023; sería muy complicado, muy difícil”, dijo el mandatario en conferencia de prensa este miércoles.No obstante, reiteró que este mismo año dará inicio el “Plan B”, que contemplan tres obras como la construcción de pasos a desnivel para agilizar la vialidad en Lázaro Cárdenas, 20 de Noviembre y la avenida Xalapa.García Jiménez insistió en que hay coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa que preside el alcalde Ricardo Ahued y para este plan de obras se destinarán recursos del orden federal, estatal y municipal.“Le planteé al presidente del Plan B con tres obras con recursos estatales federales y municipales. Ya habíamos acordado con el alcalde, la vía paralela a Lázaro Cárdenas. Para iniciar este año un paso a desnivel por la Central de Abastos”, dijo.Asimismo, se prevé otro en el entronque de Las Trancas, donde se incorporan a Lázaro Cárdenas, a la altura del retén de la Fuerza Civil, donde además se analiza una opción más a la altura se la Secretaría de Finanzas y Planeación."Atrás del Panteón Xalapeño hay tres calles, una de ellas da a un crucero y de ese crucero debemos buscar la manera de disminuir el tránsito con un pase a desnivel en la siguiente calle o en las dos siguientes, ahí vamos a tener que reunirnos con los ingenieros, tanto el director de Obras Públicas del municipio y los nuestros para definir", manifestó el mandatario.Además, el mandatario estatal reiteró que las tres obras deben ir en el mismo proyecto de vialidad, es decir, que sean proyectos concatenados para que el tránsito por la arteria vial más importante de Xalapa sea más ágil.En el caso del retorno de la salida a Xalapa por la SEFIPLAN, que comprende la incorporación a Lázaro Cárdenas de la colonia 21 de marzo y para incorporarse a la avenida Ruiz Cortines; indicó que podría ejecutarse una glorieta, proyecto que data desde hace una década y que se estimaba en mil millones de pesos."Sí valdría la pena explorarla y ver si el próximo año podríamos entrar con la obra (...) Todavía no definimos (la inversión de las tres obras) pero el alcalde ya apartó una cantidad, nosotros también, del recurso que nos da la federación vamos a apostarle a ahí", mencionó Cuitláhuac García Jiménez.