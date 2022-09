Se esfumó “la suave patria”, queda el México bárbaro: Iglesia

Tras mencionar que recientemente escuchó algunos versos del poema Suave Patria, de Ramon López Velarde, el padre Florentino Lucas Valdez señaló que, en estas fechas, viene al caso resaltar segmentos de la composición literaria.Este poema, agregó, tropieza con el México de hoy y las características del ser mexicano, geografía, historia y temperamento, “pues, no son blandos o pacíficos, lo suave se esfumó”, lamentó.En su análisis, el presbítero enfatiza que “el México bárbaro de hoy se deja ver en toda su decadencia en los incalculables muertos con rostros de mujeres, niños inocentes, pobres, familias y regiones enteras, donde la cultura del arma de fuego ha dejado a unos en fosas clandestinas y, a otros, regados en las calles de nuestros pueblos”.Asimismo, añade que “la sociedad mexicana tiene que gritar a sus autoridades. La consolidación de una democracia que se esperaba ha quedado no solo olvidada, sino despreciada hasta el punto de que la vida de sus ciudadanos e instituciones no se respetan. El interés predomina”.Lucas Valdez plantea que la política en México ha perdido su rumbo “porque no suscita la unión y la paz. Se ha querido cambiar el país drásticamente, a base de rupturas, enfrentamientos, persecuciones y desprestigios, buscando imponerse a costa del poder, no de la verdad”.El encargado de la Catedral de la Ciudad menciona que lo que fue “anterior” es sinónimo de “enemigo que hay que destruir, se trata de empezar de cero como si en la historia mexicana no existiera algo bueno. Cierto, hay mucho que corregir, pero respetando”.El sacerdote católico apunta que el color blanco de nuestra bandera en sus principios simbolizó la religión de nuestros pueblos.“Somos un pueblo religioso y creyente y, más que utilizar esto para manipulación política, debe ser el motor que impulse a hacer realidad aquello que ayuda al desarrollo integral de los mexicanos, desde una dimensión transcendente del ser humano, pues el Reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo”.Y en el marco de las fiestas nacionales por la Independencia, destaca que, ante el verso “Suave Patria: te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito” y en medio de torbellinos de informes de autoridades civiles con cifras que aturden, “urgen ciudadanos lúcidos para encontrar las luces sobre el futuro de nuestra nación mexicana”.“Los mexicanos nos merecemos un futuro mejor en el que los problemas pasen del conflicto al consenso y unidad. Amemos a México desde la verdad, no desde el mito. ¡Viva México!”, subrayó.