Se espera frío en Veracruz “por lo menos hasta el próximo jueves”

Para Veracruz ser espera una semana con lluvias, bajas temperaturas, cielos nublados y viento del norte, todo ello por el paso del Frente Frío 26, así lo informó el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, José Llanos Arias.



Previo a la entrada de este frente frío, el meteorólogo dio a conocer que en la zona del Cofre de Perote, se pudo observar "cencellada" sobre los cables, es decir, hielo sobre una superficie por el congelamiento de las gotículas de agua.



Por ello, no descartó la posibilidad de posibles nevadas o agua nieve en las parte altas de la entidad.



"Vamos a tener por lo menos hasta el próximo jueves un ambiente frío a fresco en zonas de montaña, y de fresco a templado en zonas de llanura y costa. La probabilidad de heladas en partes altas, prácticamente se va a mantener el resto de la semana y no se descarta que pueda resgistrarse nieve y agua nieve en las partes altas de la entidad, es baja la probabilidad, pero existe la posibilidad".



En las primeras horas de este lunes, recorriendo de norte a sur del estado, informó que el frente frío, traerá lluvias en la tarde-noche, con la mayor concentración en la región sur.



"Se está estimando que entre el día lunes, martes y miércoles, se tengan condiciones para lluvias máximas allá en la zona sur entre los 50 y 70 milímetros, no se descartan mayores a este rango en Los Tuxtlas, Coatzacoalcos, Agua Dulce y Las Choapas".



En la costa, mencionó que de manera adicional a las bajas temperaturas, se sumaría un evento del norte con rachas de 75 a 95 kilómetros por hora, con un posible cambio en la intensidad en próximas horas.