Se fortalece línea de investigación del entorno familiar en masacre de Boca del Río

La detención de Yesenia “N” por su presunta autoría intelectual del asesinato de 7 miembros de una familia en Boca del Río fortalece la línea de investigación del entorno familiar, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Este miércoles, en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal mencionó además que hay otra orden de aprehensión en contra de un presunto responsable de participar en estos hechos.La relatar el hecho violento que terminó con la vida de 7 integrantes de una familia, entre ellos un menor, el titular del Ejecutivo lamentó que haya sido la propia hija del matrimonio propietario de carnicerías en la conurbación la presunta autora intelectual del multihomicidio.“Se fortalece una línea de investigación que tiene que ver con el entorno familiar. Se cuenta con un implicado más”, dijo al referir que continúan las investigaciones del caso.Al respecto, advirtió que no habrá impunidad y reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien evitó acciones mediáticas y dio resultados a pesar de que, en algunos casos, se utilizó esta situación para “golpear” a la administración.“La investigación sigue, nosotros estaremos atentos, estamos en la línea del Presidente, no habrá impunidad”.García Jiménez descartó otorgar más detalles sobre el tema y dejó en claro que es la FGE la responsable de las acciones.“Yo tengo que atenerme a lo que la Fiscalía General del Estado me indica. Yo reitero mi felicitación, las investigaciones se van a una sola línea que es el ámbito familiar. La presunta autora intelectual es la hija del matrimonio. No podría abundar y mucho menos al nivel de especulaciones”, expuso.Finalmente, Cuitláhuac García reveló que en la mesa de seguridad de este miércoles la Fiscalía informó que logró sentencias de 45 y 65 años, contra secuestradores que operaban en la región centro del estado.“Hoy la Fiscal nos informó de unas sentencias que logró contra secuestradores que operaban en esta zona centro, Adán ‘N’ con 45 años de prisión, Alberto Jorge ‘N’ de 65 años de prisión por secuestro, en un hecho de 2020”.