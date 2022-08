Se ha atendido a extrabajadores portuarios: IMSS Veracruz Norte

Con relación a los ex trabajadores portuarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa:• Se han llevado a cabo diversas reuniones con los representantes de sindicatos de ex trabajadores portuarios para recibir sus demandas.• Asimismo, en abril de 2021 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Titular de esta Representación del IMSS en Veracruz Norte y los Jefes de Servicios de Prestaciones Económicas y de Afiliación y Cobranza.• El 12 de agosto del 2021, fueron atendidos a los representantes de los tres sindicatos por el Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación.• Derivado de esta última reunión, se les entregaron los requisitos de semanas cotizadas y regularización de datos para poder hacerse acreedor de una pensión de acuerdo con la Ley de 1973.• En la Subdelegación se están revisando los casos para su atención de forma personalizada y calendarizada.• Una vez concluido el proceso de revisión de cada caso en particular, se les orientará con la finalidad de determinar si cumplen con los requisitos establecidos para el trámite de una pensión.• Es importante señalar que se reiteró a los representantes sindicales que las prestaciones en dinero y en especie que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social están supeditadas al cumplimiento de lo establecido en la Ley del Seguro Social correspondiente (Ley 1973 o 1997).El IMSS en Veracruz Norte subraya que, en lo que compete a las atribuciones de la Jefatura de Afiliación y Cobranza, se han desarrollado todas y cada una de las atenciones que han solicitado los hoy inconformes.