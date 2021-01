Se ha infraccionado a transporte público en Xalapa por no implementar protocolo sanitario

El delegado de Transporte Público en Xalapa, Noé González Gutiérrez, comentó que se han infraccionado alrededor de 15 unidades del transporte urbano y taxis en la ciudad, por no implementar los protocolos sanitarios por la pandemia COVID-19.



"Las infracciones se han hecho principalmente al servicio de transporte urbano, que son los que más están reincidiendo y a los taxis también. Tenemos un aproximado de 10 o 15 infracciones por no usar el cubrebocas".



Durante la entrega gratuita a transeúntes y automovilistas de gel antibacterial y cubrebocas, comentó que el 90 por ciento de la población sí cumple con esta medida, aunque hay algunos xalapeños que continúan renuentes a portar la mascarilla.



"No es que se molesten, simplemente no lo aceptan. Afortunadamente la mayoría lo porta. Un 90 o 95 por ciento ya trae el cubrebocas. Ya son contadas las personas que no creen en la enfermedad. Estaremos checando a transporte público también".



Comentó que estarán distribuyendo 100 cubrebocas por cada filtro que fue colocado en la zona centro de la ciudad de Xalapa y periferia, además de colocar gel antibacterial a todos los peatones.