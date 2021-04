Se impone INE: confirma eliminación de candidatura de Félix Salgado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió de nueva cuenta y por mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra, cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a la Gubernatura de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Al acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que le ordenó valorar la gravedad de las irregularidades, los integrantes del pleno reiteraron que no existió presentación extemporánea de los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en dicha entidad federativa.



Por lo que se dio vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones, otorgue a MORENA un plazo de 48 horas contadas a partir la notificación del Acuerdo, para realizar la sustitución de la candidatura respectiva.



En el documento discutido y avalado la noche de este martes, se precisa que los documentos de fiscalización que presentaron MORENA y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto el partido como los aspirantes fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes.



“Por lo que con independencia de la graduación de la sanción que se haga atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso, debe considerarse que todos los precandidatos incurrieron en la misma irregularidad”, se indicó.



Respecto a Félix Salgado Macedonio, se determinó que quedó acreditada su falta de voluntad o disponibilidad para presentar ante la autoridad comicial el informe de precampaña, en el marco de la sustanciación del procedimiento resuelto nuevamente.



Se señala esto pese a que el INE le brindó la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, “circunstancia que hubiera generado que el reproche de la autoridad fuera atenuado al demostrar su disponibilidad para cumplir con su obligación”.



Junto a Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo, también perdieron el derecho a ser registrados como candidatos en los comicios del 6 de junio en aquel Estado.



Raúl Morón también se queda sin candidatura en Michoacán



El pleno del INE también sancionó con la pérdida del derecho de ser registrado o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación como candidato a la Gubernatura de Michoacán, de Raúl Morón Orozco, también por MORENA.



Se explicó que al ser registrado como contendiente a la titularidad del Ejecutivo Michoacán, el ciudadano infractor se posicionó frente al electorado obteniendo con ello una ventaja respecto de los aspirantes al cargo.



“Al mismo tiempo impidió a la autoridad fiscalizadora, llevar a cabo una revisión de los recursos empleados durante esa etapa, lesionando con ello de forma por demás grave la equidad en dicha contienda electoral”, se puntualizó.



Durante la revisión, la autoridad resolvió que con la actualización de la falta sustantiva, se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; y que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral correspondiente.



Adicionalmente se acreditó la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Raúl Morón Orozco para presentar el informe de precampaña dentro del plazo establecido por la legislación electoral y que el momento en que se presentó el documento por parte del partido no fue adecuado y eficaz para el cumplimiento de la facultad fiscalizadora de esta autoridad.



Asimismo, se concluyó que se trató de una conducta dolosa cometida por el sujeto obligado, quien siempre negó haber realizado precampaña, inclusive señaló que los hallazgos de la autoridad fueran ciertos.



Finalmente, se precisa que Raúl Morón Orozco resultó ganador como aspirante a la candidatura en el marco del proceso de selección interna de MORENA, por lo que la afectación a la equidad en la contienda se materializó con mayor gravedad.