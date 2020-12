Se imponen ambulantes; Alcaldía de Xalapa ahora intenta evitar contagios de COVID

Como medida preventiva para evitar contagios de Coronavirus en Xalapa, el Ayuntamiento anunció la instalación de cercos sanitarios en los alrededores de la calle Victoria, en el espacio que fue tomado por locatarios de la Plaza Clavijero que se instalaron hace algunos días a pesar de la negativa de las autoridades.



A la calle Victoria, donde se instalaron los comerciantes, acudieron las áreas de Protección Civil Municipal, Dirección de Gobernación, Departamento de Inspección y Atención Comercial y elementos de la Policía Municipal, para verificar que se cumplieran con las indicaciones emitidas por la Dirección de Desarrollo Económico y la Subdirección de Salud, de verificar la entrega gel antibacterial y caretas a todos aquellos que deseen ingresar a dicho espacio.



De acuerdo con la titular de la Subdirección de Salud, Flor Patricia del Ángel Aguilar, las condiciones de salud podrían empeorar si no se siguen acatando las medidas sanitarias ante la pandemia.



“En días pasados, el Gobierno Municipal tuvo a bien generar espacios para que se instalaran los grupos de comerciantes que lo hacen en esta temporada, el grupo no accedió al espacio y se mantienen en la calle Victoria. Ya se hizo la desinfección en esa zona. El cerco sanitario estará en las calles aledañas y se hace un llamado a la población a que no ande por las calles del Centro”, dijo.



Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, mencionó que es un reforzamiento a las medidas que ya se han implementado en el municipio pero dijo, es también responsabilidad de los xalapeños cuidarse.



“Un grupo de vendedores desobedeció todos los acuerdos que teníamos y por protesta se quedaron en la calle de Victoria. Lo que tenemos que hacer como medida de salud, es invitar a la gente a que compre responsablemente en lugares de poco riesgo”, dijo.



Con una entrada en la calle Revolución y salida en la calle Clavijero, personal del Ayuntamiento verifica que las personas porten cubrebocas o se les hace entrega de uno o careta. Además, sobre la plazuela del Carbón, otros empleados continúan exhortando a que se continúe con las medidas, al igual que en otras esquinas de la zona centro, cerca de donde se encuetran los lacatarios.



También, de manera diaria, se realizarán desinfeciones de esa zona céntrica de la ciudad por parte de PC municipal.



En cuanto a las plazas comerciales, Del Ángel Aguilar expuso que se han hecho las inspecciones correspondientes con las diferentes áreas para que verificar que éstas se cumplan.



"El Gobierno confía en poder conciliar, el Gobierno no es un Gobierno represor. Como todas las áreas, tenemos un menor número de trabajadores. Hay condiciones en otros comercios donde ellos instalan sus filtros", finalizó.