Se inaugura este martes en Coatepec “X-arquitecturas”, de Manuel Velázquez

Este martes a las 13:00 horas, el artista plástico Manuel Velásquez inaugurará “X-arquitecturas”, en el Museo Beneficio del Café “La Mata”, ubicado en la calle Zaragoza 63, en pleno centro de Coatepec, actividad que forma parte del Festival San Jerónimo. Después de tres años, regresa al lugar donde estuvo su obra en muestra anterior.Sobre el trabajo que presentará, explica que “lo que ha sido” existe ahora resistiendo a la muerte, en la imagen. La memoria es nuestra respuesta individual y social al olvido y a la muerte, a todo lo que tiende a desintegrarse. Mediante la memoria algo se mantiene vivo, al menos en el nivel mental. “Yo lo veo ahora”, podría ser un pensamiento que describiese nuestra memoria, haciendo eco de Barthes: “esto ha sido”. La memoria y el arte funcionan de manera parecida, trayendo al presente, mediante las imágenes, el pasado de modo visual. Mientras que la memoria lo hace de modo individual, el arte lo hace de modo material y social.“La memoria es un lugar, ahí albergamos territorios y situaciones. Los lugares físicos también están llenos de memoria, a través de ella les damos un significado. La muestra X-arquitectura no busca una representación de la memoria, pues no describe o sugiere el recuerdo, sino que lo hace presente, lo activa mediante la intervención silenciosa del espacio arquitectónico y del tránsito del espectador. Este gesto consiste en encontrar, reflexionar, lo que en la memoria se presenta como una resistencia al olvido. La erosión de las fronteras entre el arte y el espacio arquitectónico permitiendo visualizar un lugar lleno de memoria.Explica que “X-arquitectura” es una reflexión sobre los vértices que se encuentran entre la arquitectura y la pintura, entre la escultura y la instalación y entre la no-arquitectura y la no-pintura. Es un “ex”, algo que se ha convertido en otra cosa, un recuerdo, una huella, una memoria; ruinas o espacios en demolición”.“‘X-arquitectura’ significa algo que fue y que ha dejado de ser, que se encuentra en tránsito a ser otra cosa, que aún no llega a ser y mantiene un vínculo con lo que fue. Esta noción parte de la idea de “no lugar” de Marc Augé. Los “no lugares” son espacios del anonimato, puntos de tránsito o de ocupaciones provisionales. Augé defiende que ‘la creación de lugares es un acto social’, y el arquitecto es el creador de esos espacios y lugares con pertinencia social. La ‘X-arquitectura’ es el tránsito a los espacios individuales y los no lugares. Por tanto, es una reflexión sobre el construir y el habitar, y cómo nos relacionamos con los espacios y con nosotros mismos. La distopía del espacio y la arquitectura”.Concluye, al detallar que presenta en “X-arquitectura”, diversos formatos, técnicas y materiales que reflejan la investigación sobre la pintura y su correspondencia con la arquitectura. Agregó que se hizo bajo la idea de que trazar límites, delimitar espacios, habitar lugares, es también construir experiencias corporales, emocionales y estéticas.“La propuesta expositiva pertenece a un tipo específico de exposiciones que buscan activar espacios cargados de memoria, como el Museo ‘Beneficio del Café La Mata’, que tiene dentro de sí remembranzas, evocaciones, recuerdos regulares o discontinuos y que abren la posibilidad de crear, representar, nuevos lugares con sus propias lógicas. Un proyecto que indaga sobre la memoria a través de la arquitectura y el arte”.La entrada a “X-arquitecturas”, es libre para todo el público, horario abierto en el Museo beneficio del café La Mata, ubicado en la calle Zaragoza 63, en pleno Centro de Coatepec, actividad que forma parte del programa del Festival San Jerónimo.