Se incendia laguna de Tarimoya; está casi seca por el estiaje

La laguna de Tarimoya de la ciudad de Veracruz, denominada zona natural protegida y sitio "Ramsar" de conservación, ardió en llamas durante la mañana de este jueves, poniendo en riesgo a por lo menos siete viviendas de la colonia Tarimoya.



Este cuerpo de agua también se encuentra seco por el estiaje y según los vecinos, la quema de basura y cobre podría ser la causa del siniestro, que dejó afectada a la fauna que sobrevivía.



"Es la colonia reserva 1, nos movilizamos todos para apagar el incendio, encontramos unas tortuguitas muertas", dijo André, vecino del lugar.



"Que la gente entienda que no debe quemar basura. No hay día que no se queme basura, no nada más es el coronavirus, también la quema, que está uno cerca", señaló Ana.



Esta laguna está rodeada de casas y los habitantes sacaron cubetas de tierra y agua para intentar sofocar el siniestro previo a que los elementos de bomberos llegaran.



"Yo vine cargando agua desde allá abajo, acá en la loma no hay y pues con cubetas, tardé como dos horas", insistió Ana.



La laguna de Tarimoya se encuentra a pocos más de un kilómetro de distancia de la laguna de Lagartos que se incendió la noche del miércoles.