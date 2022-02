Se incendió casa en fraccionamiento Geo Villas, vecinos ayudaron a controlar fuego

En calles del fraccionamiento Geo Villas del Puerto de Veracruz, se presentó un incendio de una vivienda, dejado severos daños materiales, movilizándose personal de Bomberos Municipales y Policías Estatales, así como Navales.Esto se dio la madrugada de este sábado en una privada, condominio Dione, localizada en las calles de Boulevard Jarochos y Boulevard Veracruz Oeste en el citado fraccionamiento. Los propietarios no estaban al momento del incendio, percatándose los vecinos del humo y el fuego.Ellos, apoyados con cubos con agua y mangueras, echaron el agua para sofocar el incendio. Incluso querían abrir desde la parte de atrás para sacar a dos mascotas. Otros vecinos reportaron al teléfono de emergencia del 911.Al punto llegaron los elementos del cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz, quienes procedieron a realizar trabajos para enfriar las zonas afectadas. Al parecer, los perros que estaban en la parte de arriba de la vivienda no pudieron salir. Sin embargo esa versión no la confirmaron los propios Bomberos municipales.El fuego se concentró en una de las recamaras y la cocina, logrando los vecinos evitar que se propagara al resto del inmueble. Los Policía Estatal y Navales acordonaron la zona y colaboraron en las acciones para apagar el fuego.Luego de algunos minutos quedó bajo control, quedando la vivienda resguardada, a la espera de la llegada de los propietarios. El origen del fuego se desconoce pero se presume algún posible cortocircuito.