Se inunda fraccionamiento tras lluvias, en Ixhuatlancillo

Momentos de angustia vivieron decenas de familias del fraccionamiento Los Olivos, en el municipio de Ixhuatlancillo, tras la lluvia torrencial que cayó la tarde noche del miércoles y los escurrimientos de agua provenientes de los municipios de Mariano Escobedo y La Perla.Elementos de Protección Civil municipal, arribaron al lugar tras recibir llamadas telefónicas a través del número de emergencia, ubicando al menos media docena de calles inundadas.Sobre el tema, el alcalde de Ixhuatlancillo, Fernando Ochoa Vergara, señaló que en días pasados los escurrimientos provocaron daños severos en una barda de contención, ubicada en la parte norte de dicho fraccionamiento.Al dañarse una parte, dejó expuesta una pendiente por donde descienden los escurrimientos provenientes de Mariano Escobedo y La Perla, inundando con ello las calles de dicho fraccionamiento.Aunque el agua no alcanzó a inundar las viviendas, sí hubo algunas cuyo drenaje pluvial y sanitario salió por sanitarios y drenajes interiores.El funcionario explicó que desde las primeras horas de la contingencia se apresuraron a intervenir, para auxiliar a las familias que no lograron salir a pie para realizar sus actividades cotidianas.De mayo a la fecha, las lluvias han impactado con más fuerza a municipios de la región centro del Estado e Ixhuatlancillo no ha sido la excepción, señaló Fernando Ochoa, quien precisó que han sido 130 las familias afectadas.La coordinación de Protección Civil municipal se mantiene en alerta, ante el pronóstico meteorológico para las próximas horas y con ello estar al pendiente de las comunidades y fraccionamientos que se encuentran en condición vulnerable.