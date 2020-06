Se investiga masacre de Tierra Blanca, no se permitirán “ajustes de cuentas”: Gobernador

La autoridad investigará los hechos suscitados en Tierra Blanca, donde perdieron la vida seis personas y dos más resultaros heridas, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien advirtió que, en Veracruz no se permitirán “ajustes de cuentas” entre grupos delictivos.



En el marco de la reunión de seguridad de la “Mesa para la Construcción de la Paz”, el Jefe del Ejecutivo en el Estado reiteró que en territorio estatal no habrá espacio para la impunidad.



Lo anterior lo dio a conocer en sus redes sociales, donde además mencionó que se revisaron las acciones que, en materia de seguridad, se aplican en Veracruz.



“En la Mesa de Seguridad se revisaron las acciones operativas de fin de semana. Se dará puntual seguimiento a las investigaciones de los hechos delictivos con un claro mensaje: en Veracruz ya no hay impunidad para delincuentes que pretenden ajustes de cuentas entre bandos”, advirtió.



Y es que la noche del viernes, se registró un ataque armado en un evento social en Tierra Blanca, que dejó un saldo de seis muertos, entre ellos Francisco Navarrete Serna, propietario del periódico El Sol de Tierra Blanca, así como dos heridos.



En otro tema, García Jiménez reconoció el trabajo que la Marina Armada de México realiza en Veracruz, por lo que en el marco de la conmemoración del “Día de la Marina” les envió una felicitación.



“Hoy enviamos un mensaje a todos los miembros de la Marina para felicitarlos y agradecerles todo el apoyo que le han dado a nuestro Estado. Han sido elementos clave en la construcción de la paz”.