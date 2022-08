Se investiga secuestro de hijo de Alcaldesa de Sayula de Alemán: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ya hay una investigación por el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien denunció el presunto secuestro de su hijo, además de amenazas del crimen organizado.En breve entrevista, señaló que el tema se abordó en la Mesa por la Construcción de la Paz que se realizó este viernes por la mañana, no obstante, se abstuvo de proporcionar más información por preservar la integridad de las personas que están en riesgo.El mandatario de Veracruz, agregó que las fuerzas estatales se han desplegado y se atiende dicha denuncia."Lo estamos atendiendo precisamente con apoyo de la Federación y de nuestras fuerzas estatales, vamos a atender el caso y lo que está señalando ( ...) Y recuerden que hay una denuncia, tenemos que preservar la integridad de lo que está sucediendo, de las personas que están en riesgo, por lo tanto no me atrevería a ahondar más de manera pública”.Cabe resaltar que la alcaldesa de Sayula de Alemán, dio a conocer a través de un noticiero nacional el secuestro de su hijo y presión del crimen organizado.