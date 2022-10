Se le acumulan protestas a UV; en Veracruz-Boca también urgen frenar acoso

Con una cadena humana, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en el campus Boca del Río demandaron la Rectoría actuar contra agresores y acosadores.En esta conurbación, los jóvenes también se movilizaron para apoyar a sus compañeros de Humanidades en Xalapa, donde la agresión de un alumno contra compañeros desató una serie de protestas en distintas facultades.Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Odontología, Contaduría, Ingeniería y Psicología exigieron con un pliego petitorio la pronta atención y seguimiento para los casos de acoso y agresiones que se denuncien entre la comunidad.Al tiempo, exhortaron a las y los compañeros a que no tengan miedo y que denuncien los casos de hostigamiento, por ello, anunciaron que el próximo lunes pondrán un “tendedero” en el campus.“Se hizo un pliego petitorio en donde además se pide que si llegan a surgir nuevos casos entre los compañeros que se le de atención y seguimiento, que denuncien, debe haber cultura de denuncia”, dijo Juan Félix, estudiante de Ciencias de Comunicación.Con esta manifestación pacífica, lamentaron que a través de redes sociales incluso sus mismos compañeros se burlan de la lucha por exigir justicia. Por ello, clamaron que “no son una burla”.“Muchas veces por redes sociales, por compañeros que no comparten ideales, hacen comentarios ofensivos”.Los alumnos no bloquearon la vialidad, solo usaron parte de la calle, sin embargo, un automovilista intentó estacionarse y tuvo que ser detenido por tránsito municipal. Los estudiantes colocaron sus pancartas en la fachada del campus.