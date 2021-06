Se le “cayó el sistema” al Organismo Electoral de Veracruz

El Sistema Integral de Cómputos Municipales y Distritales permanecía sin funcionar hasta las 10:30 horas de este viernes, sin que hasta entonces el Consejo General Organismo Público Local Electoral (OPLE) reanudara la sesión permanente para explicar el motivo de la falla.Y es que no funciona la liga https://sicdm.oplever.org.mx/sicomu/entidad , en la que desde el pasado miércoles se podía consultar el avance de los conteos de las actas y el recuento de paquetes."No se puede acceder a este sitio sicdm.oplever.org.mx, tardó demasiado en responder. Intenta: Comprobar la conexión. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT", es el mensaje que arroja al tratar de acceder al link.Durante la reanudación de la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales, el representante de Todos por Veracruz (TxV), Osvaldo Villalobos Mendoza, expuso la falla que se está presentando."Hemos estado dando seguimiento puntual al sistema de cómputos; sin embargo, desde hace unos minutos no está funcionando", expresó en la plenaria.El secretario ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé, comentó que esto sería porque "tenemos unos problemas de Internet en la zona. Es lo que me ha indicado el titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos".No obstante, aseguró que aunque en algunos momentos deje de mostrar la información en la página web, no significa que haya dejado de funcionar como tal."La información está segura y almacenada, digamos, ha habido cortes en donde no aparece o digamos que no son visibles los datos pero eso no significa que haya dejado de funcionar o resguardarse la información, la información está ahí resguardada", reiteró Castro Bernabé.