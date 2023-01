Se manifiestan docentes y administrativos del Tec de Cosamaloapan

El director del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), Aldo Fred Hernández Aguirre, es acusado de acoso laboral, acoso sexual y despidos injustificados por personal de docente, administrativo y personal de intendencia, quienes este viernes se manifestaron afuera del plantel, pidiendo sea cesado del cargo.El supuesto ingeniero, presume de tener una relación de amistad con Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario general de gobierno, además de ser “amigocho” de alcaldes de la región, quienes -según argumenta- lo defienden, protegen y podrían atestiguar en su favor para defenderlo.Los manifestantes piden a la Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, también a Zenyazen Escobar García, secretario de educación de Veracruz, llegue al plantel a revisar la situación, escuchen a las personas que tienen una historia adversa por acoso laboral o acoso sexual, incluso también mandan el mensaje a Cisneros Burgos, o al mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Al paro de brazos caídos que ocurrió frente al plantel, durante esta mañana de viernes 20 de enero, también se unieron estudiantes de extensiones de otros municipios, porque les dijeron que van a cerrar y ellos no cuentan con recursos para trasladarse hasta Cosamaloapan.También, la encargada del área médica, destacó que no le proporcionan el material y equipo para atender a los alumnos y al personal docente.Ariadna Andrea Gómez Palacios, quien era secretaria de la dirección general, fue despedida el pasado, 30 de agosto de 2022, señaló que fue víctima de acoso sexual por el director, Aldo Fred Hernández Aguirre, quien le hacía insinuaciones como que, tenía un paquete grande, que satisfacía a su “amada Susi”, durante las noches, pero como no accedió, decidió acosarla para que renunciar y así hasta correrla, pero no lo hizo de frente, sino a través de un apoderado legal.Sin duda, Aldo Fred Hernández Aguirre, es un personaje que daña la imagen del plantel del ITSCO, así como de la misma Cuarta Transformación, pues son muchos los empleados que tienen historias de este supuesto amigo de Eric Cisneros Burgos.