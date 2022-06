Se manifiestan en Poder Judicial de Veracruz, en contra del Grupo Mas

Integrantes del Movimiento Civil Independiente se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial de Veracruz en contra del juez segundo, el cual les negó la suspensión del pago al corte de agua y drenaje tras haber denunciado irregularidades y cobros excesivos del Grupo Mas.El presidente de la organización, Jesús López Peña, indicó que se promovió un juicio colectivo de protección a los derechos humanos ante dicha instancia, sólo que en la respuesta el juez les concede la suspensión pero en letras chiquitas les dice que no es posible otorgarles el beneficio.“En el mismo documento en la primera parte nos dice que sí, que nos otorga el derecho a la suspensión pero con letras más chiquitas nos dice que no es posible, porque la actitud de nosotros puede ser el quebranto para Hacienda, para el municipio y la empresa pero sabe que estamos consignando 100 pesos mensuales para estar pagando lo que nos corresponde de agua, no nos estamos negando a pagar el agua, además está faltando a los derechos humanos”, dijo.Este juicio fue promovido por 75 personas que aseguran que no pueden costear las tarifas actuales del concesionario del agua potable, por lo cual se acordó el pago de cien pesos mensuales que se deposita al Grupo Mas, como monto fijo.Ya tienen un juicio ganado con este mismo procedimiento, en el que se benefició a 40 personas más sin que se les corte el agua y drenaje.“Esta empresa contrata a empresas que, por destajo, entre más corten más les pagan; muchas veces hacen caso omiso de ese documento que están presentando los compañeros de la consignación”.Los inconformes señalan que es una mala acción del juez acceder a la suspensión y en el mismo documento negárselas, por ello llevarán la inconformidad ante la Presidenta del Poder Judicial de Veracruz.