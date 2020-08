Se manifiestan por poblanos desaparecidos en Córdoba hace más de un año

A poco más de un año, continúan desaparecidos los hermanos Sergio y Liliana Rueda Daniel de 37 y 42 años de edad, originarios de Tehuacán, Puebla. Fueron vistos por última vez en la ciudad de Córdoba, el 15 de julio del año pasado, día en el que sus familiares perdieron comunicación con ellos.



Marcial Rueda Daniel, hermano de Sergio y Liliana, con una pequeña protesta en plaza Lerdo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), continúe con las investigaciones, pues actualmente todo el proceso está parado.



"Las investigaciones están paradas, la autoridad no hace nada y han entorpecido mucho la investigación; ellos desaparecieron el día 15 de julio del año pasado en la ciudad de Córdoba, los llamaron y los extorsionaron, les exigieron dinero. La autoridad dice que solo es ausencia de persona, que no hay evidencias para demostrar que fue una desaparición forzada".



Señaló que ellos presentaron todas las evidencias para demostrar que fueron privados de su libertad, pero la misma autoridad ha desaparecido todo tipo de pruebas.



"Lo único que exigimos es justicia, queremos igualdad, queremos un país donde podamos vivir en paz. Mis hermanos eran comerciantes, vivían en la ciudad de Tehuacán. A ellos los extorsionan y los obligan a ir a la ciudad de Córdoba, entonces no tiene sentido que solo digan que es ausencia de persona".



Comentó que desconocen quienes fueron los presuntos extorsionadores, "posiblemente pertenecientes a un grupo del crimen organizado", dijo.



"Entendemos que eran narcotraficantes, realmente no tenemos con claridad qué grupo. Mis hermanos tenían empleados que trabajaban en Córdoba y la supuesta teoría, es que detienen a los trabajadores y les dijeron que donde estaba su patrón, les hablan por teléfono y les dicen que tenían retenidos a los trabajadores y les pidieron 300 mil pesos, obligándolos a ir a la ciudad de Córdoba".



Por ello, aseguró que existe una complicidad entre los mismos empleados, ya que a ellos los dejaron libres, los cuales, en los interrogatorios, se contradicen.



"Creemos que hay colusión con los mismos empleados porque ninguno de ellos desaparece, y resulta que ellos dicen que primero si los levantaron. Hay muchas contradicciones, no tiene sentido lo que ellos dicen".



Lamentó que en la Fiscalía, le estén dando largas, donde comentó, existe poco avance, y el que hay, ha sido realizado por los familiares.



"Ellos no han hecho nada. En verdad la investigación está parada, lo poco que se ha hecho lo hemos hecho nosotros".



Acusaron que al inicio de las investigaciones, una fiscal les pedía dinero para continuar con la búsqueda de sus hermanos, por lo que fue denunciada y destituida.



"Pues una fiscal trataba de extorsionarnos y nos exigía dinero para seguir las investigaciones. Nosotros levantamos la denuncia y la fiscal fue destituida, pero la nueva persona que entró pues hace lo mismo. Incluso hasta llegaron a decir que era problema de un partido político, a nosotros no nos importa eso, no nos importa ningún partido político".



A pesar de que se mantienen con temor de exigir justicia, desconocer el paradero de sus hermanos, es lo que ha provocado que continúen pidiendo el trabajo de las autoridades y no parar con la búsqueda.