Se mantiene cierre de gimnasios en Xalapa; Alcaldía apoyaría con despensas a empleados

Enrique Aburto Pérez, presidente de la Liga Xalapeña de Fisicoconstructivismo y Fitness, explicó que tras una reunión con autoridades de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, aún no hay fecha para la reapertura de gimnasios pero sí una posible condonación de servicios y ayuda alimentaria para los trabajadores.



"Tuvimos una reunión donde el Secretario de Salud mandó a unos doctores para que hablaran con nosotros. Nos atendió personal de la Dirección de Desarrollo Económico. No nos van a permitir aperturar pero no nos permiten ni siquiera limpiar. Vamos a tratar de meter un oficio a Comisión Federal de Electricidad, vamos a buscar que sea agua y renta. Que se nos condonen los servicios".



Comentó que en próximos días, tendrán otra reunión en el Municipio, para buscar la manera de obtener ingresos. Además, señaló que muchos arrendadores ya advirtieron a algunos dueños de posibles embargos de equipo si no cumplen con el pago de la renta.



"Se va a organizar una lista para que se le haga llegar al (Director de) Comercio para que se les pueda dar despensas para la gente. Muchos dueños ya te quieren embargar el equipo, hay gente que le costó 10, 15 años para tener su patrimonio. Vamos a crear programas de entrenamiento a domicilio para que se ayuden, nos ayudemos y sea un bien común para la sociedad".



Lamentó que a consecuencia de la pandemia, 5 gimnasios ya cerraron sus puertas definitivamente y están en la cuerda floja 34.



"Han quebrado 5 gimnasios totalmente, están en peligro de quebrar 34 gimnasios más, los que son más grandes o de cadena, están soportando más pero hay un gimnasio grande aquí que me comenta que está perdiendo más de 3 millones de pesos al mes", concluyó.