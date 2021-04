Se normaliza módulo de licencias en Coatzacoalcos

El módulo de licencias en Coatzacoalcos comenzó a operar de manera normal y los trámites ya se realizan sin necesidad de citas.



Al respecto, los conductores manifestaron estar satisfechos con la atención y en algunos casos la rapidez con la que realizan el trámite.



“Muy bien pues como no hay mucha gente fue rápido el trámite, vengo por el canje, 874 me salió, pagué en TELECOM ya vengo y me van a sacar el plástico”, comentó un conductor.



Anteriormente se daban solo 50 fichas para las citas diarias de lunes a viernes.



Otros automovilistas reconocieron que se les había vencido la licencia, necesaria para estar en regla con la autoridad y evitar cualquier infracción de tránsito.



“Pues no me había tocado esa parte porque tenía vencida mi licencia de agosto y es de mil 300 la multa, así que páguenla porque son mil 300 de multa en los primeros 5 días, me salió en 765 más lo 11 pesitos”, dijo otro conductor cuya licencia venció desde el año pasado.



Hace un par de meses y por el aumento en el número de casos de coronavirus, la empresa encargada de emitir el plástico, decidió que se otorgarían citas programadas para la licencia, situación que afectó a quienes viajaban de otros municipios a canjear o tramitar su nueva identificación vial.