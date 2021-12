Se pagará deuda con municipios que dejó Duarte, garantiza Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que su administración seguirá pagando a los municipios los recursos federales que quedaron pendientes en la administración de Javier Duarte, sin embargo, pidió tiempo para saldar todos los pendientes.Mencionó que el monto era por 3 mil 300 millones de pesos y han pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “que los esperen”. García Jiménez apuntó que a la fecha han saldado 2 mil millones de pesos de dicho monto.Adelantó que en 2022 se destinarán 500 millones de pesos para el pago a municipios que interpusieron controversias constitucionales para que les otorguen los recursos.“Sí vamos a pagar estas deudas de controversias constitucionales que promovieron los municipios por adeudos de la época precisamente de Javier Duarte. Vamos a destinar alrededor de 500 millones de pesos (…).“No podemos echarnos para atrás, es una indicación de la Corte, lo tenemos que hacer, lo que hemos hecho hasta el momento es pedirle a la Corte que nos espere, que sí vamos a pagar pero que vayamos despacio porque tenemos que atender compromisos de alta prioridad”.Cuestionado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, sobre los pendientes con más de 60 municipios que reclaman sus participaciones federales, el mandatario dijo que no sólo los gobiernos municipales tienen problemas para cerrar el año.Agregó que han pagado cerca de 2 mil millones de pesos, de los 3 mil 300 millones que se les debía a los municipios, reiterando que seguirán enfrentando dicho compromiso, aunque dijo que tienen que ponderar en qué usarán el presupuesto estatal.Al responder los cuestionamientos del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, afirmó que los 150 mil veracruzanos que lograron salir de la pobreza extrema tienen la garantía de que no van a regresar a esa situación.“Miles y miles y cientos de miles de personas estén en extrema pobreza; ese es el gran reto (…), el entregar de manera directa dinero a la gente es una estrategia que se enmarca en ese sentido”.Recordó los recursos que se han destinado en las zonas indígenas y rurales, buscando abatir el daño causado durante 30 años de gobiernos neoliberales.“Resarcir el daño de 30 años de abandono es nada sencillo y no es nada simple lograr que no regresen, porque esas 150 mil personas que superaron la extrema pobreza tienen la garantía de que no van a regresar a esa situación”.Dijo que por ello en su gobierno se ha equilibrado el presupuesto para evitar hacer “obras de relumbrón” en zonas urbanas.Añadió que durante su gobierno se han invertido mil millones de pesos de infraestructura y que la redistribución del presupuesto es lo que ha significado la confianza y apoyo de todas esas zonas a su gobierno.“Los medios no van a visitar estos lugares, hemos ido nosotros quienes con las cámaras e instrumentos de tecnología grabamos y damos cuenta de lo que hemos realizado allá, en donde antes solamente iban a comprar votos; nosotros hemos ido a hacer obra, hemos atendido las necesidades de la gente”.Al responder los cuestionamientos de Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, el gobernador dijo que el secuestro ha bajado radicalmente, atribuyendo este resultado a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.“Estamos hablando que ya superamos más del 30.29 por ciento en 3 años y abarco la actitud del exfiscal Jorge Winckler cuando un servidor arribó. Si nada más tomamos en cuenta el último año (de Winckler) por ejemplo ese porcentaje es del 61.39 por ciento.“Reconoció que ese resultado es en su mayoría logro de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns”, mencionó insistiendo en los resultados de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.Cuestionado por Ángeles Aguirre sobre en qué punto se encuentra su administración, reconoció que sigue atendiendo los pendientes del pasado.“Yo sí reviso el pasado, la historia se tiene que revisar, no se puede ignorar la historia, tenemos que buscar los errores cometidos en las sociedades con una revisión histórica clara y también ideológica”.Respecto a los cuestionamientos de la diputada de MC, Ruth Callejas Roldán García Jiménez, reiteró que había impunidad para castigar agresiones a mujeres, como las atribuidas al exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, quien fue denunciado por su expareja“La dejaron sola a esta mujer que fue amenazada, que le quitaron el Derecho a la justicia en su momento; fue hasta nuestra llegada con este Gobierno que se retoma la denuncia y se actúa porque no queremos dejar un sello de impunidad”.